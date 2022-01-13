Son dakika haberleri... ABD, 80 yaşındaki Filistinlinin öldürülmesi konusuna İsrail'den izahat istedi - Son Dakika

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından göz altındayken öldürülmesi hakkında İsrail hükümetinden izahat istediklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında, İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın (80) öldürmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "ABD vatandaşı Ömer Esad'ın Ramallah yakınlarındaki bir şehirde öldüğünü doğruluyoruz. Bu trajedi hakkında taziyelerimizi iletmek için Esad'ın ailesi ile temasa geçtik." ifadelerini kullandı.

Price, şu anda aileye tüm gerekli konsolosluk yardımını sağladıklarını belirtti.

Sözcü, "Bu olaya açıklık getirmek için İsrail hükümetiyle de temas halindeyiz ve görmüş olabileceğiniz gibi İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu belirtti ve bu olayın koşullarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmayı destekliyoruz." diye konuştu.

İsrail askerleri Celceliye köyüne düzenlediği baskında Esad'ı kelepçeleyerek darbettikleri ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.

Esad, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilirken hayatını kaybetmişti.