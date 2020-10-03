ABD Başkanı Donald Trump Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Dün COVID-19'a yakalandığı duyurulan ABD Başkanı Donald Trump bugün tedavi için Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denız Kuvvetleri 1 helikopteri ile hastaneye kaldırılan Trump'ın Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hastanede birkaç gün gözetim altında tutulması bekleniyor.

Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı açıklamada Trump'ın morailinin iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmasının önlem amaçlı olduğu belirtilirken "Başkan Walter Reeds'de bulunan başkanlık ofisinden çalışmayı sürdürecek" dedi.

Trump'ın Doktoru Sean Conley'de yaptığı açıklamada "Başkan ve eşi ekibimiz tarafından gözlem altında. Hep beraber bir sonraki aşama için tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi. Conley Trump'ın tedavisi için başkana antikorun yanı sıra çinko, Vitamin D, Famotidine, melatonin ve aspirin verildiğini de belirtti.

Beyaz Saray'dan ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'de virüs bulunmadığı bilgisi verilirken Trump'ın başkanlık yetkilerini devretmediği ifade edildi.

72 yaşında olan ve fazla kilolara sahip Trump'ın yüksek risk grubunda olduğu ifade edilirken bu durumun yaklaşan seçim yarışını nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı. - WASHINGTON