Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz" - Son Dakika
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Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"

22.02.2022 22:31

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya'nın bu yaptırımlar ile Batı'dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya'nın bu yaptırımlar ile Batı'dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Beyaz Saray'dan konuşan Biden, ABD'nin Ukrayna'da bir Rus işgalinin başladığını ifade ederek, "Rusya dün gece Ukrayna'ya güçlerini yerleştirdi ve şu anda daha fazla güç getirmek, daha ileri gitmek fikrindeler. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır" dedi.

"Rusya, Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdı" ifadelerini kullanan Biden, "Putin aşırı talepleri karşılanmadığı takdirde açıkça savaş tehdidinde bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan olduğuna dair hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.

Biden, "Rusya'nın eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve sert bir küresel yanıt gerektirmektedir. Rusya bu işgali daha ileri götürürse, bizde yaptırımlarda daha da ileri gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"RUS DEVLET BORCUNA KAPSAMLI YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıklayan Biden, "İki büyük Rus finans kurumuna tam engelleme yaptırımları, Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz. Bu, Rusya hükümetini Batı finansmanından kestiğimiz anlamına geliyor. Yani bu artık Batı'dan para toplayamayacağı ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Biden, Rusya'nın işgal eylemine yanıt olarak Rus oligarklarına da yaptırım uygulanacağını aktararak, "Yarından itibaren başlayarak, Rusya'nın seçkinlerine yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Biden, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmesine karşılık ABD'nin NATO Baltık müttefiklerini korumak için güçlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2'nin durdurulması için Almanya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Rusya bir sonraki hamlesini düşünürken, biz de bir sonraki hamlemizi hazırladık. Rusya, saldırganlığını sürdürürse daha da ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE SAVAŞMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Rusya ile savaşma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten Biden, ancak Baltık ülkelerini desteklemek için ek kuvvet ve teçhizat gönderileceğini söyledi. Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" diye konuştu.

ABD ve müttefiklerinin NATO'yu savunmak için Rus saldırganlığına karşı birleştiğini söyleyen Biden, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI SÖZLERİYLE DEĞİL, EYLEMLERİYLE YARGILAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Biden, "ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız, diplomasiye açıktır. Rusya'yı sözleriyle değil, eylemleriyle yargılayacağız. Rusya bundan sonra ne yaparsa yapsın, biz birlik, açıklık ve inançla karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullanarak, "Umarım diplomasi için hala şans vardır" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Biden: Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz
Biden: Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz
Biden: Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz

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Kaynak: İHA

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