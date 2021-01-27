Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile telefon görüşmesinde, birçok konuda birlikte hareket etme taahhüdünde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Suga'nın siyasi konularla Japonya ile ABD'nin karşı karşıya kaldığı küresel sorunları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, ABD-Japonya ittifakını görüştü ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik için barış ve refahın köşe taşı olarak bu ittifakın önemini bir kez daha vurguladılar." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, Japonya'nın güvenliğine yönelik verdiği sözün arkasında olduğunun vurgulandığı açıklamada, Biden'ın, Suga'ya Japonya'ya sağlanan korumayı genişleteceğini belirttiği aktarıldı.

Görüşmede Çin ve Kuzey Kore bağlamında bölgesel güvenlik konularının da görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Biden ve Suga, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılma sürecinin tamamlanmasının ve insan kaçırma meselesinin bir an önce çözülmesi gereğinin altını çizdi." bilgisi paylaşıldı.

Görüşmede ayrıca, Biden ve Suga'nın Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadele yanında ortak değerler, küresel güvenlik ve refahın geliştirilmesinde birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.