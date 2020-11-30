Son dakika haberleri: ABD başkanı seçilen Joe Biden Hazine Bakanını açıkladı

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (FED) eski Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı'na önerdi.

ABD seçimlerinin kazananı Joe Biden, ekonomideki A takımını açıkladı. Biden'ın ABD Merkez Bankası (FED) eski Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı'na önerdiği duyuruldu. Biden'ın ayrıca Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi'ne başkanlık etmesi için Cecilia Rouse'u seçtiği ifade edildi. Ekonomi ekibini duyuran Biden, "Virüsü kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına anında ekonomik rahatlama sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi inşa etmemize yardımcı olacak ekip budur" ifadelerini kullandı.