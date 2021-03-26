Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü

26.03.2021 15:21
Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yetkililer, Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde 2 erkek tarafından kalabalığa ateş açıldığını, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Chicago, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika


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