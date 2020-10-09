Son dakika haberleri! ABD'de 6 kişi, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'de 6 kişi, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlandı

09.10.2020 11:03
Son dakika haberleri! ABD'de 6 kişi, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlandı, System.String[]

Son dakika haberleri: ABD'nin Michigan eyaletinde 6 kişi hakkında, Eyalet Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak üzere plan yapmak suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde 6 kişi hakkında, Eyalet Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak üzere plan yapmak suçlamasıyla dava açıldı.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partili Vali Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişinin önceki gece buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alındığını bildirdi.

Bu sabah mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerin ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), elektronik takip ve grubun içine sızan ajanlar aracılığıyla yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin ağustos ve eylül aylarında eylemi planlamak amacıyla toplantılar yaptığını tespit etti.

Grubun toplantılarda patlayıcı satın almak üzere para topladığı ve bazı taktik malzemeleri değiş tokuş ettiği belirlendi.

FBI, soruşturma raporunda, şüpheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta ve Barry Croft'un Whitmer'ın tatillerinde kullandığı konutun yakınındaki otoyol köprüsüne yerleştirecekleri zaman ayarlı bombaları patlatmayı, böylece polisin dikkatini başka bir noktaya çektikten sonra Vali'yi kaçırmayı planladıkları belirtildi.

Şüphelilerin eylem için saldırı silahları, şok tabancası ve kurşun geçirmez yelek gibi malzemeleri temin ettiği kaydedilen raporda, şahısların kendi aralarında yaptıkları toplantılarda eylemin gerekçesi olarak, "Whitmer'ın gücünün kontrolsüz hale geldiğini, denge denetiminin kalmadığını, buna bir son verilmesi gerektiğini" ileri sürdükleri ifade edildi.

7 kişiye "iç savaş çıkarmaya teşebbüs etmek" suçlaması

Öte yandan, söz konusu 6 kişiyle bağlantılı, kendilerine "Wolverine Watchmen" adını veren bir gruptan 7 kişi hakkında ayrı bir suçlamayla dava açıldı.

Whitmer'ı kaçırma eylemini planlayanlarla birlikte eğitimler yapan 7 şüpheli, "eyalette iç savaş çıkarmak amacıyla terör eylemleri planlamakla" suçlandı.

Savcılık, şüpheliler Paul Bellar, Shawn Fix, Eric Molitor, Michael Null, William Null, Pete Musico ve Joseph Morrison'ın, "terör ve şiddet eylemleriyle hükümete karşı bir kalkışma başlatarak siyasi bir iç savaşı kışkırtmayı amaçladıklarını" ileri sürdü.

Eyalet Meclisine silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları iddia edilen şüpheliler, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Vali Whitmer, Trump'ı "nefret gruplarını cesaretlendirmekle" suçladı

Vali Whitmer, suçlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı grupları kınamamasının, onlara sempatisini ifade etmesinin bu tip grupları cesaretlendirdiğini savundu.

Trump'ın Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında "Proud Boys" (Gururlu Çocuklar) adlı aşırı sağcı gruba "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı verdiğini hatırlatan Whitmer, "Nefret grupları Başkan'ın sözlerini bir tepki değil, bir seferberlik, eylem çağrısı olarak duyuyor." ifadesini kullandı.

Whitmer ile Trump, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle tartışmalar yaşamıştı. Demokrat Vali'nin karantina tedbirlerine karşı düzenlenen protestolara destek veren Trump, kişisel Twitter hesabında "Michigan'ı Özgürleştir" mesajını paylaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Michigan, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'de 6 kişi, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlandı - Son Dakika

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