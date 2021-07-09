NEW ABD'de yapılan 2021 Ulusal Heceleme Yarışması'nda ilk kez siyahi bir çocuk birinci oldu.
Louisiana'ya bağlı New Orleans şehrinden 14 yaşındaki Zaila Avant-garde, 5 ülkeden yaşları 9 ila 15 olan 209 çocuğun katıldığı yarışmadan birinci çıktı.
Zaila Avant-garde, bu yarışmayı kazanan ilk siyahi öğrenci olarak ülke tarihine geçti.
Son iki yıldır her gün 7 saate yakın heceleme pratiği yaparak yarışmaya hazırlandığını belirten Avant-garde'ye 50 bin dolar ödül verildi.
ABD'de 1925'ten beri her yıl yapılan ulusal heceleme yarışmalarının her yıl 11 milyon öğrenciye ulaştığı belirtiliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... ABD'de 96 yıldır yapılan 'Ulusal Heceleme Yarışması'nı ilk kez bir siyahi kazandı - Son Dakika