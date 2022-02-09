Üye Girişi
Son dakika haberleri | ABD'de çok sayıda okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'de çok sayıda okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

09.02.2022 22:23
Son dakika haberleri | ABD'de çok sayıda okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de okullarda bomba paniği yaşanıyor. Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, başkentteki çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı belirtilerek, "MPD, Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere bölge çevresinde çok sayıda bomba tehdidine yanıt veriyor. Okullar şu anda tahliye ediliyor. İncelemeler devam ediyor" denildi.

DCPS Sözcüsü Enrique Gutierrez yerel basına verdiği demeçte, Dunbar Lisesi, Theodore Roosevelt Lisesi ve Ron Brown Koleji Hazırlık Lisesi'nde "güvenlik tehditleri" olduğunu ifade ederek, "Tüm öğrenciler ve personel, DCPS protokollerine uygun olarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. DC Devlet Okulları, tüm öğrencilerimizin, personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğine değer veriyor ve MPD soruşturmaları devam ederken, okul topluluklarımıza destek sunmaya devam edecek" dedi. - WASHINGTON

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | ABD'de çok sayıda okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
22:07 Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı! Önce hakaret edip sonra darbettiler
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 22:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ABD'de çok sayıda okul bomba ihbarı üzerine tahliye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement