Son dakika haberleri... ABD'de devriye aracındaki 2 polise silahlı saldırı - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde silahlı bir saldırgan, devriye aracındaki iki polis memurunu vurarak ağır yaraladı.

California eyaletindeki Compton kentinde silahlı bir saldırgan, devriye aracındaki 2 polis memuruna ateş etti. Los Angeles County Şerif Ofisi, dün gece meydana gelen saldırıda iki şerif komiser yardımcısının ağır yaralandığını bildirdi. Şerif ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerel bir hastaneye kaldırıldılar. İkisi de hayatta kalmak için savaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Şerif ofisi açıklamasında, vurulan polislerden birinin 31 yaşında ve bir çocuk annesi olduğunu, diğerinin ise 24 yaşında olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Los Angeles County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan videoyu paylaşan Trump, "Sertçe vurulması gereken hayvanlar" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki devriye arabasına yaklaşan silahlı saldırganın ateş edip kaçtığı görülüyor.

(İHA)