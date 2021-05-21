Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada

21.05.2021 12:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı.

ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı. Hırsız-polis kovalamacası ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin dur ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.


Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de hırsız-polis kovalamacası kamerada - Son Dakika


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