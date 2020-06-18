Son dakika haberleri... ABD'de geçen üç aya nazaran işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşandı - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz üç aya nazaran ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısında düşüş yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, düzenli olarak haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez geçen aylara göre işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen bir önceki haftanın oranıyla 58 bin kişi azalarak 1 milyon 508 bine gerilediğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ve ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüş göstermeye devam eden işsizlik oranlarına yönelik bu rakamların tutulması yönünde olduğu belirtildi. Çalışma Bakanlığı, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 46 milyon 2 bin olarak açıklandı. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 234 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 773 bin 500'e düştüğünü açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)