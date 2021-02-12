Son dakika haberleri! ABD'de iki kişi, içinde vefat eden kadının bulunduğu cenaze aracını çaldı
12.02.2021 21:29
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Missouri eyaletinde iki soyguncu, içinde vefat eden bir kadının bulunduğu cenaze aracını çaldı.
ABD'nin Missouri eyaletinde iki soyguncu, içinde vefat eden bir kadının bulunduğu cenaze aracını çaldı. Kimliği açıklanmayan soyguncular, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis ilçesinde meydana geldi. William C. Harris Cenaze Evi'ne ait içinde vefat eden bir kadının bedeninin de bulunduğu bir cenaze aracı, iki kişi tarafından çalındı. St. Louis polisinden yapılan açıklamada, soyguncuların araç soygunundan 24 saat sonra, aracın çalındığı bölgeye 80 kilometre uzaklıktaki Festus ilçesinde gözaltına alındıklarını duyurdu. Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.
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