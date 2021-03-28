Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

28.03.2021 21:40
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü, System.String[]

Son dakika dünya haberi: ABD'nin Oklahoma Cezaevi'nde koğuştaki kötü koşulları protesto eden mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra vurularak öldürüldü.

ABD'nin Oklahoma Cezaevi'nde koğuştaki kötü koşulları protesto eden mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra vurularak öldürüldü.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hapishanede hareketli dakikalar yaşandı. Oklahoma Cezaevi'nde 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum cumartesi gecesi cezaevi personelini rehin aldı. Mahkum koğuşta su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ifade etti. Cezaevi yönetiminden koğuştaki kötü şartların düzeltilmesini talep eden mahkum cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından ateş açtı.

MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Mahkumun öldürülmesinin ardından Oklahoma Cezaevi'nin kapısında toplanan makhum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti. Mahkum tarafından rehin alınan cezaevi çalışanının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Oklahoma Cezaevi Müdürü Greg Williams konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olayın cezaevinin 10'uncu katında meydana geldiğini ve mahkumun kendisine ilaç vermeye gelen cezaevi çalışanını rehin alarak koğuşun anahtarlarına el koyduğunu ifade etti.


Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Cezaevi, Mahkum, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda ediyor İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda ediyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi Hadise adına sahte açıp kendisini taklit eden kişiyi mahkemeye veriyor Hadise adına sahte açıp kendisini taklit eden kişiyi mahkemeye veriyor Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan 16 yaşındaki genç kız, kayıplara karıştı 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan 16 yaşındaki genç kız, kayıplara karıştı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı         
21:49
Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı         
21:25
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı         
20:23
Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti         
19:54
Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti         
18:51
Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi         
18:04
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi         
16:12
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı         
15:33
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 22:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei