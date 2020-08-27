ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polisin, 7 el ateş açmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve felçli kalan Jacob Blake'in ardından polis şiddetine yönelik protestolar devam ediyor.

Yüzlerce gösterici Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde protesto için bir araya geldi.NE OLMUŞTU ?

Wisconsin'in Kenosha kentinde polis, 'aile içi olay' ihbarı alarak olay yerine gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi Jacob Blake'in aracına binmeye giderken, polisin ise kıyafetinden çekerek on durdurmaya çalıştığı; daha sonra da 7 el ateş açtığı görüldü. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları, Blake'in gelen ihbarla bir ilgisi olmadığını tartışan iki kadını ayırmak için orada olduğunu öne sürmüştü.