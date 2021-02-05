Son dakika haberleri | ABD'de kadın itfaiye görevlisine saldırdığı iddia edilen kişi suçsuz çıktı

ABD'nin New York kentinde yaya geçidinde yere düşen Aaron Cervantes Mejia'ya (52), müdahale için gelen kadın itfaiye görevlisi, Mejia'nın müdahale sırasına kendisine dokunduğunu ifade etti. Yapılan incelemede, Mejia'nın nöbet geçirdiği ortaya çıktı.

Olay, ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde meydana geldi. Yaya geçidinde yere düşen Aaron Cervantes Mejia'ya müdahale etmek üzere olay yerine gelen 32 yaşındaki kadın itfaiye görevlisi, müdahale sırasında Mejia'nın vücuduna dokunduğunu iddia etti. Mejia, olay yerinde tıbbi müdahale sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

NÖBET GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Gözaltına alındıktan sonra itfaiye görevlisine saldırıdan suçlanan Mejia'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bölge Savcısı Darcel Clark, Mejia'nın nöbet geçirdiğini ve geçirdiği nöbet sırasında ellerini kontrol edemediğini ifade etti. Clark, Mejia'nın bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olduğunu ekledi.