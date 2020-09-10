Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 523'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 195 bin 523 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 556 bin 121 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 846 bin 772 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:08 - Kaynak: DHA
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