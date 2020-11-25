Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 265 bin 986'ya yükseldi
25.11.2020 16:31
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bin 986'ya yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bin 986'ya yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 265 bin 968 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 958 bin 805 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 640 bin 552 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 52 bin 267 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
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