Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 276 bin 679 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 milyon 108 bin 606 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 333 bin 255 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 498 bin 372 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.