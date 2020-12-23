Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 330 bin 841'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 330 bin 841'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 330 bin 841 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 18 milyon 687 bin 330 kişiye ulaştı. Ülkede, 10 milyon 948 bin 136 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 408 bin 353 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.