Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 343 bin 340'a yükseldi
29.12.2020 19:03
Son dakika haberler... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 343 bin 340'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 343 bin 340'a yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 343 bin 340 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 19 milyon 795 bin 829 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 701 bin 29 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 751 bin 460 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
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