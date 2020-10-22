Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti

22.10.2020 17:01
Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 871 artışla 8 milyon 585 bin 748'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 1199 artarak 227 bin 419'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 603 bini, yapılan test sayısı 128 milyon 665 bini geçti.

Eyaletlere göre, 869 bin 513 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 888 bin 305 vakayla Teksas ve 762 bin 534 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 523 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 708 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 300 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti - Son Dakika

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