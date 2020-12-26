Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı

26.12.2020 17:57
Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1202 artarak 338 bin 263'e ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1202 artarak 338 bin 263'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 832 artışla 19 milyon 212 bin 44'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1202 artarak 338 bin 263'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 260 bin 223'e ulaştı, ülke genelinde 243 milyondan fazla test yapıldı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 67 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 666 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 129 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 172 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 448 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı! O anlar kamerada Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı
Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu         
17:54
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti         
17:31
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
Skandal görüntü! Vicdansız sürücü, zavallı köpeği aracına bağlayıp sürükledi Skandal görüntü! Vicdansız sürücü, zavallı köpeği aracına bağlayıp sürükledi         
16:51
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Alınan tedbirler işe yaradı! Kastamonu'da koronavirüs vakaları yüzde 70 azaldı Alınan tedbirler işe yaradı! Kastamonu'da koronavirüs vakaları yüzde 70 azaldı         
16:20
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Talat Bulut'tan Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere cevap: Halit öldü ve hikayesi bitti Talat Bulut'tan Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere cevap: Halit öldü ve hikayesi bitti         
15:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak         
14:23
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor         
10:07
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 18:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei