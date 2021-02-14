Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti

14.02.2021 18:01
Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti, System.String[]

Son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 532 artarak, 496 bini geçti.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 532 artarak, 496 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 89 bin 982 artışla 28 milyon 198 bin 566'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 500'den fazla kişi ölürken, şimdiye kadar 496 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı 18 milyon 153 bine ulaşırken, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 334 milyon 807 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California eyaleti 3 milyon 465 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 569 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 821 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 855 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 904 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 811 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti - Son Dakika


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