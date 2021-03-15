Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi

15.03.2021 17:09
Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haberler: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 534 bin 890'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 534 bin 890'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 38 bin 223 artarak 29 milyon 439 bin 390'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 575 artarak 534 bin 890'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 623 bin 63 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 727 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 976 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 573 can kaybıyla önde giden California'yı, 48 bin 953 ile New York ve 46 bin 423 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 483 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 385 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da 278 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 107 milyon 60 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 69 milyon 784 binden fazla kişiye ilk doz, 37 milyon 459 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi - Son Dakika


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