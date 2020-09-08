Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı

Son dakika habere göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 193 bin 587'ye çıktı.

Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 193 bin 587'ye çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 249 artışla 6 milyon 486 bin 438'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 328 artarak 193 bin 587'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 758 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 67 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 284 bin 103 vakayla Hindistan, 4 milyon 147 bin 794 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 741 bin 486 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 668 bin 787 vakayla Teksas ve 648 bin 269 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 91 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı - Son Dakika

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