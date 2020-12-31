Son dakika haberleri | ABD'de, Nashville'deki patlamaya ilişkin "çifte standartlı" yaklaşım tartışılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'de, Nashville'deki patlamaya ilişkin "çifte standartlı" yaklaşım tartışılıyor

31.12.2020 23:47
Son dakika haberleri | ABD'de, Nashville'deki patlamaya ilişkin

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan intihar bombacısı Anthony Quinn Warner hakkında şu ana kadar yapılan açıklamalar, ülkedeki şiddet olaylarında "çifte standartlı" yaklaşım ortaya konulduğu şeklinde tepkilere yol açtı.

NEW ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan intihar bombacısı Anthony Quinn Warner hakkında şu ana kadar yapılan açıklamalar, ülkedeki şiddet olaylarında "çifte standartlı" yaklaşım ortaya konulduğu şeklinde tepkilere yol açtı.

Yetkililerin ve medyanın, patlama olayı ve şüphelisi Warner hakkında "terörizm" veya "terörist" ifadelerini şimdiye kadar kullanmamış olması, ülkedeki diğer azınlıklara yönelik muameleleri tartışmaya açtı.

Amerika-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Direktörü Nihad Awad, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililerin, patlamanın arkasında beyaz birinin olduğunu bildiğini nereden anlarsınız? Tabi ki kullandığı dilden." ifadelerini paylaştı.

Awad, Nashville'deki patlama için şimdiye kadar bir kez bile "terörizm" ifadesinin kullanılmadığına vurgu yaparak, "Eğer şüpheli Müslüman veya Arap olsaydı, toplumu ve dini odak noktası olurdu. Yabancı (terörist) grupların isimleri ekranlardan akar, şüphelinin okulu, evi suç mahalli haline gelir ve Müslüman ülkelerden göçmenlerin durdurulması çağrıları yapılırdı." ifadelerine yer verdi.

"Suçların nasıl ele alındığına dair çifte standart var"

Ulusal Halk Radyosu NPR'ye konuşan Nashville Şehir Meclisi üyesi Zülfat Suara da bu tür suçlara yaklaşımda yetkililerin ve medyanın "çifte standart" uyguladığını belirtti.

Suara, "Bu tür olaylar kadar üzücü olan diğer bir şey de yaklaşımlarda tutarlı olunmaması. Suçların nasıl ele alındığına dair çifte standart var. Failin inancı veya rengi ne olursa olsun, odaklanmamız gereken suç olmalı." şeklinde konuştu.

Polisin bir yıl önce kız arkadaşının ihbarına rağmen Warner'ın evine kadar gidip geri dönmesine de değinen Suara, "Eğer ihbar edilen kişi Müslüman veya siyahi olsaydı o kapı kırılırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Nashville bombacısının dinini bilen var mı? Yok."

Amerikalı Müslüman komedyen Dean Obeidallah da MSNBC'nin internet sitesindeki makalede, medyanın eylem yapan gayri Müslimlere daha hassas ve karmaşık karakter olarak yaklaşırken, aynı şeye karışan bir Müslüman ise hemen "terörist" ilan edildiğini yazdı.

"Nashville bombacısının dinini bilen var mı? Yok. Çünkü bir defa bile bahsedilmedi." ifadesine yer veren Obeidallah, "Eğer şüphelinin dininden bahsedilmiyorsa bilin ki o beyazdır ve akli sorunları olup olmadığı araştırılır." yorumunu yaptı.

Eurasia Review'de Ray Hanania imzalı çıkan bir yazıda da "Çoğu Amerikalı için terörü tanımlayan eylemin kendisi değil, failin görünüşüdür." tespiti yapıldı.

ABD'de herhangi bir şiddet olayında şüphelinin Müslüman veya Arap olması durumunda, yetkililer ve medya tarafından hemen "terörist" olarak yaftalanmaktan kaçınılmadığı vurgulanan makalede, "Pek çok Amerikalının zihninde terörizm, belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan politik bir şiddet biçimi değil, bir kültürdür." değerlendirilmesi paylaşıldı.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde 25 Aralık Noel sabahı karavan türü bir aracın büyük bir infilakla patlaması sonucu olayda 3 kişi yaralanmış, çevredeki 42 bina da hasar görmüştü.

Binalardan birinin ülkenin ileri gelen telekom şirketi AT&T'ye ait olması nedeniyle eyalette acil çağrı merkezi 911 dahil, iletişim sistemleri, ev ve GSM hatları etkilenmişti.

Tennessee Savcısı Don Cochran, incelemeler sonucunda şüphelinin tek başına hareket ettiğine inandıkları 63 yaşındaki Anthony Warner adlı intihar bombacısı bir şahıs olduğunu tespit ettiklerini ve patlamada havaya uçtuğu bilgisini paylaşmıştı.

Yerel medyadaki polis raporlarına göre, 2019'da Warner'ın kız arkadaşı tarafından polise "bomba ve patlayıcı madde" yapmaktan ihbar edildiği ancak evine giden polisin kimsenin kapıyı açmaması üzerine kanıt bulamayarak geri döndüğü kaydedilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nashville, Şiddet, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'de, Nashville'deki patlamaya ilişkin 'çifte standartlı' yaklaşım tartışılıyor - Son Dakika


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