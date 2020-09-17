ABD?de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı - Son Dakika

ABD?de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı

ABD'de polis köpeğini teslim olan siyahi bir şüphelinin üzerine salan ve şüphelinin köpek tarafından ısırılmasına neden olan polis memuru Nickolas Pearce, cinayete teşebbüsle suçlandı.

ABD?de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı, System.String[]

ABD'de polis köpeğini teslim olan siyahi bir şüphelinin üzerine salan ve şüphelinin köpek tarafından ısırılmasına neden olan polis memuru Nickolas Pearce, cinayete teşebbüsle suçlandı. Pearce'in 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

Olay, ABD'nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de 24 Nisan'da meydana geldi. Siyahi Jeffrey Ryans (36) adlı şüpheliyi polis köpeği ile kovalayan memur Nickolas Pearce, Ryans'ı köşeye sıkıştırdı. Paylaşılan polis kamerası görüntülerinde, Memur Pearce'in şüpheli Ryans'a, 'Yere yat. Yere yat yoksa ısırılacaksın' diye bağırdı. Daha sonra Ryans, dizlerinin üzerine çökerek ellerini başının üzerine koydu. Pearce, kendisine direnmeyen ve direktiflerini uygulayan Ryans'ın üzerine köpeği salarak, 'Isır' komutunu verdi. Polis köpeği Ryans'ın bacağını ısırdığı sırada, polis memuru Pearce'in köpeğe 'Aferin' dediği duyuldu. Bu sırada acıyla bağıran Ryans, 'Neden bunu yapıyorsunuz' diye sordu.

PEARCE, CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDI

Salt Lake City Polis Departmanı (SLCPD), memur Pearce için yapılan suçlamaları doğrularken, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturmanın yapıldığını duyurdu. SLCPD'den yapılan açıklamada, 'Departman, Bölge Savcısının kararını ve Sivil İnceleme Kurulunun bulgularını çok ciddiye alıyor. Departman İç İşleri soruşturmasını sonuçlandırırken her ikisi de değerlendirilecek ve dikkate alınacaktır' ifadeleri kullanıldı. Pearce'in, suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD?de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor         
16:38
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı         
14:41
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Bugün gerçekleşecek Yeniay'da burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç tek tek yorumladı Bugün gerçekleşecek Yeniay'da burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç tek tek yorumladı         
11:16
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, Avrupa Ligi'nin eleme turuna damga vurdu Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, Avrupa Ligi'nin eleme turuna damga vurdu         
10:22
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 05:43:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD?de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei