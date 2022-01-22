Son dakika haberleri: ABD'de polisin öldürdüğü kişinin elindeki silahların sahte olduğu anlaşıldı - Son Dakika

SAN ABD'nin California eyaletinde, polisin perşembe günü San Francisco Havalimanı'nda vurarak öldürdüğü kişinin taşıdığı silahların sahte olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmayı devralan San Mateo County Bölge Savcısı Steve Wagstaffe, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, polisin vurarak öldürdüğü kişinin taşıdığı silahların sahte olduğunu belirtti.

California Başsavcısı Rob Bonta, California Adalet Başkanlığının, olayı bağımsız araştıracağını duyurdu.

San Francisco Polis Sözcüsü Grace Gatpandan, perşembe günü havalimanındaki tren istasyonunda silahlı bir kişinin huzursuzluk çıkardığı, uyarılara rağmen üzerlerine geldiği için polislerce vurulduğu açıklamasını yapmıştı.