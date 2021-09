Son dakika: ABD'de sel felaketi: Ana yollar ve yerleşim alanları sular altında kaldı - Son Dakika

ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu Philadelphia kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerleşim alanları sular altında kalırken, ABD'nin Louisiana eyaletinde büyük hasara yol açan Ida Kasırgası, ülkenin doğusunda etkili olmaya devam ediyor. Kasırganın etkili olduğu Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelirken, sel felaketi nedeniyle yerleşim alanları ve ana yollar sular altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği Philadelphia'da kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde mahsur kalanlara ulaşma çalışmaları devam ederken, kurtarılmayı bekleyen bölge sakinleri çatılara çıktı.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Kasırganın etkili olduğu New York kenti ve New Jersey eyaletinde acil durum ilan edilmişti. New York'ta en az 7, New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. New York polisinin, son olarak 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıklaması ile can kaybı 9'a yükseldi. Hortum meydana gelen Mullica Hill'de 9 ev yıkılmıştı.

