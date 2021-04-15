Son dakika haberleri... ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne neden olmaktan yargılanan eski polis ifade vermeyi reddetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne neden olmaktan yargılanan eski polis ifade vermeyi reddetti

15.04.2021 19:31
Son dakika haberleri... ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne neden olmaktan yargılanan eski polis ifade vermeyi reddetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, davada ifade vermeyeceğini belirtti.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, davada ifade vermeyeceğini belirtti.

Hennepin Bölge Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın 14. gününde, Chauvin'in avukatı Eric Nelson, savunmasını tamamladığını belirterek, son olarak müvekkili Derek Chauvin'e tanık sandalyesinde ifade verip vermek istemediğini sordu.

Chauvin, savcılık makamının çapraz sorgulamasını da kapsayacağı için kendisini suçlama riski içerecek ifade verme hakkını anayasanın 5. maddesine dayanarak kullanmak istemediğini söyledi.

Davaya bakan Yargıç Peter Cahill de Chauvin'in talebini kendisine bir kez daha teyit ettirerek onayladı.

Yargıç Cahill, dün savunma makamının çağırdığı Maryland eski Adlı tıp başhekimi Dr. David Fowler'ın bazı ifadelerini tartışmak için bugün savcılığın bir tanığı çağırmasına izin vereceğini kaydetti.

Savunma tanığı: "Floyd'un ölüm nedeni belirsiz"

3 haftadır devam eden davada ilk 12 gün boyunca savcılık makamının tanık sandalyesine çağırdığı şahitler dinlenmiş, son iki günde de savunma makamının kürsüye getirdiği tanıklar ifade vermişti.

Maryland eski Adlı tıp başhekimi Dr. David Fowler, dün savunma makamının tanığı olarak verdiği ifadede, Floyd'un oksijen yetersizliğinden değil ani kalp ritmi bozukluğundan öldüğünü öne sürmüştü.

Dr. Fowler, Floyd'un vücudunda ayrıca uyuşturucu madde fentanil ve metamfetamin bulunduğunu, yere yatırıldığı sırada polis aracının egzozundan çıkan dumanın sebep olduğu karbonmonoksit zehirlenmesi de dahil Floyd'un ölümüne birçok faktörün neden olabileceğini belirtmişti.

Chauvin'in, Floyd'a uyguladığı muamelenin "haklı" olduğunu iddia eden Fowler, Floyd'un ölümünü de "cinayet" olarak değil nedeni "belirsiz" bir olay olarak tanımlanması gerektiğini ifade etmişti.

Savcılık ve savunma makamlarının, şahitlerin ifadeleri üzerindeki nihai tartışmalardan sonra dava ile ilgili son kapanış konuşmalarını pazartesi sunması, daha sonra da 12 kişilik jüri üyesinin dava hakkında kararını belirlemek için görüşmelere başlaması bekleniyor.

2 ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Polis Memuru, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne neden olmaktan yargılanan eski polis ifade vermeyi reddetti - Son Dakika


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