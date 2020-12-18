Son dakika haberleri: ABD'de son bir ayda North Perry Havaalanı'ndan kalkan uçaklardan üçü kaza yaptı - Son Dakika

PEMBROKE ABD'nin Florida eyaletinin güneyindeki North Perry Havaalanı'nda bir ay içinde kalkan uçaklardan üçünün kaza yaptığı bildirildi.

Federal Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamada, tek motorlu "SOCATA TB10 Tobago" tipi uçağın havaalanından kalkıştan 1 mil (1,6 kilometre) sonra yere çakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin bulunduğu uçaktaki 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Havaalanında 23 Kasım'da kalkış yapan uçak, motorunun arızalanması üzerinde piste geri dönmeye çalışırken yere çakılmış, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetmişti.

2 Aralık'ta ise küçük bir pervaneli uçak havaalanından kalkışının ardından düşmüş, uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulmuştu.