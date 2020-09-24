- ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü- Polisle güvenlik... - Son Dakika

- ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü- Polisle güvenlik...

- ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü Polisle güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi ABD'nin Louisville kentinde polis tarafından ateş açılarak öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 3 polisten biri "ateşlediği mermilerin diğer dairelere isabet...

- ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü

Polisle güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi

LOUISVILLE - ABD'nin Louisville kentinde polis tarafından ateş açılarak öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 3 polisten biri "ateşlediği mermilerin diğer dairelere isabet ettiği" gerekçesiyle suçlu bulunurken, 2 polis suçsuz bulundu. Karara tepki gösteren protestocular sokaklara döküldü.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı siyahi Breonna Taylor, evine düzenlenen baskında polis tarafından açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Toplam 3 polisin yargılandığı davada aylar sonra karar çıktı. 26 yaşındaki Taylor'ın evinde ateş açan eski polis dedektifi Brett Hankinson'ı 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulundu. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron, kararı açıklarken heyetin Hankinson'ı diğer dairedeki "komşuların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle" suçlu bulunduğunu belirtti. Diğer iki polisin suçsuz bulunduğunu ifade eden Başsavcı Cameron, Hankison'ın silahından çıkan kurşunlarından herhangi birinin Taylor'a isabet ettiğine dair "kesin" bir kanıt olmadığını söyledi.

Cameron, Taylor'a 6 merminin isabet ettiğini belirterek polis Jonathan Mattingly ve dedektif Myles Cosgrove'un kendilerine ateş açılması sonucunda Taylor'ın erkek arkadaşı Kenneth Walker'a karşı güç kullanmasının da doğru olduğunu duyurdu.

Karara tepki gösterenler sokaklara döküldü

Taylor ailesini temsil eden avukat Ben Crump, baskına katılan 3 memurdan hiçbirinin Taylor'un ölümüne neden olmakla suçlanmamasının "şok edici" olduğunu söyleyerek kararı kınadı. Crump Twitter'dan yaptığı paylaşımda 3 polisten sadece birinin ceza aldığını ifade ederek verilen cezanın nedeninin Breonna Taylor'un ölümü için olmadığı, Hankison'un ateşlediği mermilerin diğer dairelere de isabet etmesinin olduğunu belirtti.

Kararın adil olmadığını savunan protestocular da yeniden sokağa çıkarak duruma tepki gösterdi. Yürüyüş gerçekleştiren protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, çıkan olaylarda 2 polisin yaralandığı bildirildi. Louisville Polis Şefi Robert Schroeder, polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Trump'tan polislere destek

Yaralanan polis memurlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan iki polis memuru için dua ediyorum. Federal hükümet arkanızda ve yardım etmeye hazır. Vali Andy Beshear ile konuştum ve talep gelirse hemen birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı Breonna Taylor, Louisville'deki evinde polis tarafından düzenlenen baskında açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında kapıyı kırarak eve girmişti. Evde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı. Göstericiler, Taylor'ın ölümüne yol açan polis memurlarının cezalandırılmasını talep ediyordu. Söz konusu polis memurları ise daha önce Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

- ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü- Polisle güvenlik...

Amerika Birleşik Devletleri, Louisville, Polis, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - ABD'de Taylor davasında karar açıklandı, protestocular sokaklara döküldü- Polisle güvenlik... - Son Dakika

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