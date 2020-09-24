Son dakika haberleri: ABD'de, Taylor'ın ölümüyle ilgili davanın sonucuna karşı düzenlenen protestolarda 127 gösterici... - Son Dakika

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın öldürülmesi olayında 3 polisin suçsuz bulunmasına karşı düzenlenen protestolarda 127 gösterici gözaltına alındı.

Polis, Kentucky büyük jürisinin, Taylor'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisleri suçsuz bulmasına karşı düzenlenen protestolarda 127 göstericinin gözaltına aldığını duyurdu.

Açıklamada gözaltıları, protestocuların işletmelere zarar vermesi ve dağılma emrini reddetmesi üzerine gerçekleştiği kaydedilirken, daha önce iki polis memurunu vurmakla suçlanan şüpheliye ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında 3 polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda bir polisin vurulduğu belirtilmişti.

Amerikalı Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında 3 polisin suçsuz bulunması ABD'nin değişik şehirlerinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı vermişti.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.