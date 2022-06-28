Son dakika haberleri | ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

NEW ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye...

Kaynak: AA

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