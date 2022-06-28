Son dakika haberleri | ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

28.06.2022 04:35
Son dakika haberleri | ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

Son dakika haber... NEW ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

NEW ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.

Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye...
Kaynak: AA

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