Son dakika haberleri! ABD'de üniversitelilerin bahar tatili nedeniyle akın ettiği Miami Beach'te "acil durum" ilanı - Son Dakika

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te, üniversitelerdeki bahar tatilinden dolayı şehirde toplanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan aşırı kalabalık nedeniyle acil durum ilan edildi.

Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, CNN'e "Kurallara uyma niyeti olmadan gerçekten şehre çok fazla kişi geliyor ve şu an katlanabileceğimizden çok daha fazla bir kaos ve düzensizlik oldu." dedi.

Polis, şehirde eğlence için toplanan ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uymayan kalabalığı dağıtmaya çalışırken, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şehirde dün saat 20.00'den sonra 72 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Miami Beach'e çıkan ana yolların da şehir dışından gelen araçlarla kapatıldığı bildirildi.

Miami Beach, ülkedeki üniversite ve kolejlerin mart ortasından nisan ortasına kadar geçen süre içinde bir haftalık "bahar tatili" olması nedeniyle öğrencilerin toplu eğlence ve partiler düzenlemek için akın ettikleri şehirlerden biri olarak biliniyor.