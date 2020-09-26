Son dakika haberleri... ABD'de yaz aylarındaki koronavirüs vakalarının yüzde 20'si 20-29 yaş aralığında

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı araştırmada, Haziran-Ağustos ayları arasında ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin yüzde 20'sinin yaş aralığının 20-29 olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Haziran-Ağustos ayları arasında ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişilerin yüzde 20'sinin 20-29 yaş aralığında olduğunu duyurdu. CDC'nin yayınladığı raporda, yaz aylarında 20'li yaşlardaki kişilerde virüsün kritik oranda yayıldığının tespit edildiği açıklandı. Genç yetişkinlerde ölüm oranının düşük olduğu ifade edilse de bu yaş aralığındaki kişilerin virüsün yayılmasına hız kazandırdıkları belirtildi.