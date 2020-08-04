Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: "İki ülke de bizi istemiyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: "İki ülke de bizi istemiyor"

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet ediyor.

Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet ediyor.

BBC'nin haberine göre, ABD'de eğitim gören 360 bin Çinli öğrenciden biri olan, 8 yıl önce Ohio'ya göç eden 21 yaşındaki Shizheng Tie, bir zamanlar hayallerine kavuşma umudu vadeden Amerika'da artık "korku içinde" yaşadığını belirtti.

John Hopkins Üniversitesinde öğrenci olan Shizheng, düşmanca davranışlarla karşılaştığı ABD'yi artık "Çin karşıtı ve kaotik" olarak tanımladığını ifade etti.

Çinli öğrencilere, bilim ve teknoloji uzmanlarına karşı artan ön yargılardan hareketle ABD'deki akademik geleceği konusunda kötümser olduğunu aktaran Shizheng, "Doktoramı da ABD'de yapıp burada yerleşirim diye düşünüyordum, artık yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Çin'e dönmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Vatanlarında da istenmiyorlar

Shizheng, diğer yandan Kovid-19 vakalarının ABD'de hızla yayılmaya devam etmesi, Çin'de ise salgının büyük ölçüde kontrol altına alınması nedeniyle Çin'e gitmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Shizheng, Çin'in yurt dışı bağlantılı vakaları engellemek amacıyla çok sayıda uluslararası uçuşu iptal etmesinin ardından ülkelerine dönemeyen yüz binlerce öğrencinin Çin sosyal medyasında "ülkenin rekabetçi eğitim sisteminden kaçan ve virüsü kontrol altına alma çabalarını tehlikeye sokan şımarık çocuklar" olarak tasvir edilmesini "ABD bizi kovmak istiyor, Çin de dönmemize izin vermiyor." şeklinde yorumladı.

Çin'in seyahat kısıtlamaları nedeniyle üzülse de bu süreçte vatan sevgisinin arttığını belirten Shizheng, "Önceleri ABD'nin herkes için bir hayaller, eşitlik ve hoşgörü ülkesi olduğuna inanırdım, artık buna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rasyonel anlamda bir vatanseverim, beynim yıkandığı için değil." diyen Shizheng, iki ülkenin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ancak memleketi Çin için buna tahammül edebileceğini aktardı.

ABD'nin Atlanta kentindeki Emory Üniversitesi öğrencisi, Çin kökenli 20 yaşındaki Iris Li de eğitimi bitince vatanına dönmeyi planladığını dile getirdi.

"İki ülke de bizi istemiyor"

Sosyoloji ve din çalışmaları öğrencisi Iris, durumlarını "paslaşılan bir top"a benzeterek "İki ülke tarafından da istenmiyoruz." dedi.

Washington yönetiminin, temmuz ayı başında çıkardığı yabancı öğrencilerin ülkede kalmasını yasaklayan kararı eleştiriler üzerine geri çekmesinin ABD hakkındaki umutlarını yeşerttiğini ifade eden Iris, bu tür eleştirilerin Çin'de işe yaramayacağını kaydetti.

Iris, salgının iki siyasi sistemin de güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardığını aktararak, ABD'de aldığı eğitimin kendisini daha Çin karşıtı yaptığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin ordusuyla ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmıştı.

ABD'de yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 73'ünün Çin'e karşı olumsuz izlenime sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ohio, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: 'İki ülke de bizi istemiyor' - Son Dakika
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