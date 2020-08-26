Son dakika haberleri | ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin sürdüğü ABD'de, Oregon eyaletinde polis merkezini ateşe veren göstericiler gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin sürdüğü ABD'de, Oregon eyaletinde polis merkezini ateşe veren göstericiler gözaltına alındı.

Oregon'a bağlı Portland kentinde dün geç saatlerde başlayıp sabaha kadar süren protestolarda, göstericiler polis merkezini ateşe verdi.

Kendilerine taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, 25 protestocuyu gözaltına aldı.

Protestoya katılan yaklaşık 300 kişi, polis bütçesinin azaltılmasını talep etti.

Trump'tan protestoculara "anarşist ve provokatörler" nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oregon Valisi Kate Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'a yaptığı Ulusal Muhafızları göreve çağırma talebini yineledi.

Trump, "Bu anarşist ve provokatörleri 'barışçıl protestocular' olarak adlandırmaya son verin. Gerçek dünyaya geri dönün! Federal hükümet, talebiniz üzerine bu sorunu derhal sonlandırmak için hazır." ifadesini kullandı.

Bu arada Vali Brown da Trump'ın tweetini alıntılayarak verdiği yanıtta, "Oregon sizin siyasi tiyatronuzdaki bir rolle ilgilenmiyor." yorumunu yaptı.

Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

Portland Polis Bürosu 21 Ağustos'ta yayımladığı raporda, kentte o tarihe kadar 83 gece protestolar düzenlendiği, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçlerini sevk etmişti. Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Louisville'deki protestoda 64 protestocu gözaltına alındı

Siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın martta evinde polis tarafından öldürüldüğü Kentucky eyaletinin Louisville kentinde de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yürüyüş yapıldı.

"Until Freedom" adlı aktivist grubun organize ettiği yürüyüşe, yüzlerce kişi katıldı.

Taylor'ı öldüren polisin tutuklanmasını talep eden göstericiler, polisin trafiğe kapattığı yollarda oturdu.

Louisville Emniyet Müdürü Robert Schroeder, yolda oturan 64 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Schroeder, bu kişilerin kamu düzenini bozan davranış ile bir yolda akışı engellemekle

suçlandığını söyledi.

"Until Freedom'un kurucularından Linda Sarsour, gözaltılardan önce yaptığı konuşmada, tarihin doğru tarafında yer aldıklarını belirtti.

Sarsour, protestoculara, "Başınızı dik tutun, korkmayın" diyerek seslendi.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki Afro-Amerikalı Breonna Taylor, mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken ölmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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