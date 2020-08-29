Son dakika haberleri | ABD'deki üniversitede 481 öğrenciye daha koronavirüs teşhisi konuldu
Son dakika haberleri: ABD'de faaliyet gösteren Alabama Üniversitesi'nin 481 öğrencisinde daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
ABD'de faaliyet gösteren Alabama Üniversitesi'nin 481 öğrencisinde daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Son gelişmelerle üniversite genelinde virüs tespit edilen öğrenci sayısı 1000'in üzerine yükseldi.
ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuscaloosa şehrinde bulunan Alabama Üniversitesi, 25-27 Ağustos tarihleri arasında 481 öğrencide daha koronavirüs tespit edildiğini rapor etti. Son gelişmelerle birlikte güz dönemi için okula dönen öğrenciler arasında koronavirüs teşhisi konanların sayısı 1000'in üzerine yükseldiği ifa edelirken, üniversitede koronavirüse karşı önlemlerin üstdüzeye çıkarıldığı ifade edildi.
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