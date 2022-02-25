Son dakika haberleri... ABD'den Almanya'ya 7 bin asker - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ABD'den Almanya'ya 7 bin asker

25.02.2022 08:52
Son dakika haberleri... ABD'den Almanya'ya 7 bin asker

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ABD'nin Almanya'ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ABD'nin Almanya'ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya'ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum" ifadelerini kullanmış, "Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor" demişti.

(Mehmet Koca-İHA)

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ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'den Almanya'ya 7 bin asker - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ABD'den Almanya'ya 7 bin asker - Son Dakika
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