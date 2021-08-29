ABD'den terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik hava saldırısı - Son Dakika

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait Kabil'deki bir hedefe hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve 13 ABD askerinin de ölümüne yol açan saldırıların ardından terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunu hedef alan ABD, bu kez de Kabil'deki bir hedefe saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hedefe hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı. CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Albay William Urban yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, bugün Kabil'de bomba yüklü bir araca insansız hava aracıyla (İHA) savunma amaçlı bir saldırı düzenledi ve Hamad Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı" dedi.

Hedefi başarıyla vurduklarını vurgulayan Urban, "Araçtaki ikincil patlamalar, araçta önemli miktarda patlayıcı maddenin varlığına işaret ediyor. İlk belirlemelere göre, sivil can kaybı olmamasına rağmen ihtimalleri değerlendiriyoruz. Gelecekteki tehditlere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TALİBAN'DAN KINAMA

Taliban Sözcüsü Bilal Kareemi yaptığı açıklamada, ABD'nin Kabil'deki insansız hava aracı saldırısını kınayarak, ABD'nin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. ABD'nin Taliban'ı bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Kareemi, "Başkalarının topraklarında operasyon yürütmek doğru değil" dedi.

-İHA-