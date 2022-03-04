ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

04.03.2022 17:54

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

İSTANBUL - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşı görüşmek üzere 4-11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'da temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'in ilk durağı İstanbul oldu. Tarifeli uçakla Washington'dan saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Sherman, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptığı sırada konsolosluk görevlileri tarafından karşılandı. ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere konsolosluğa ait araçlarla havalimanından ayrıldı. Türkiye ziyareti kapsamına İstanbul ve Ankara'da resmi temaslarda bulunacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman daha sonra, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı da gidecek.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

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Kaynak: İHA

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