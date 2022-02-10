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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a göre, yüzyıl, Hint-Pasifik bölgesinde şekillenecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a göre, yüzyıl, Hint-Pasifik bölgesinde şekillenecek

10.02.2022 11:12
Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a göre, yüzyıl, Hint-Pasifik bölgesinde şekillenecek

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizine rağmen ülkesinin uzun vadede Hint-Pasifik bölgesine odaklanacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizine rağmen ülkesinin uzun vadede Hint-Pasifik bölgesine odaklanacağını bildirdi.

Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme için Melbourne'de bulunan Blinken, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin şu anda Ukrayna- Rusya kriziyle uğraştığını ancak yüzyılın, Hint-Pasifik bölgesinde yaşananlarla şekilleneceğini, ülkesinin uzun vadede buraya odaklanacağını belirtti.

Son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin 3'te 2'sinin kaydedildiği ve dünya nüfusunun yarısını barındıran Hint-Pasifik'in dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu aktaran Blinken, bölgede olanların tüm dünyayı ilgilendirdiğini, Kovid-19 ve iklim değişikliği gibi sorunlarla bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini söyledi.

Bakan Blinken, bu meselelere kafa yoracak, kaynak ayıracak ülkelerden oluşan koalisyonlara, ittifaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Quad toplantısına başkanlık edecek Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne de gündemlerinin Kovid-19 aşı dağıtımı, siber teknolojileri, terör, deniz güvenliği, iklim değişikliği ile dezenformasyona karşı mücadele olacağını ifade etti.

Toplantıda Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Japonya'yı da Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa temsil edecek.

Blinken'ın ziyareti, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını sağlamlaştırmayı ve Çin'in artan nüfuzuna karşı çıkmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a göre, yüzyıl, Hint-Pasifik bölgesinde şekillenecek - Son Dakika


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