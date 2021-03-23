Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye açıklaması
23.03.2021 14:19
Son dakika gündem haberine göre NATO'nun Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye uzun bir geçmişi olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz" dedi.
NATO'nun Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye uzun bir geçmişi olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz" dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklama yaptı. Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişi olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz" dedi.
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