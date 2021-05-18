Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, BAE ve AB yetkilileri ile Filistin'i görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, BAE ve AB yetkilileri ile Filistin'i görüştü

18.05.2021 01:03
Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, BAE ve AB yetkilileri ile Filistin'i görüştü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Filistinlilerine yönelik şiddet ve hava saldırılarını görüşmek üzere İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abdullah bin Zayed El Nahyan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Filistinlilerine yönelik şiddet ve hava saldırılarını görüşmek üzere İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abdullah bin Zayed El Nahyan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşmesinde, ABD'nin çocuklar dahil hem İsrailli hem de Filistinli sivillerin hayatlarını kaybettiği şiddeti sonlandırma çabalarını ele aldı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine dair herhangi bir ifade yer almazken, Price, "Bakan toplumlararası şiddetten duyduğu derin kaygıyı dile getirdi." değerlendirmesine yer verdi.

Price, iki bakanın bundan sonraki süreci de konuştuğunu ifade ederken, "Bakan (Blinken) ABD'nin tansiyonu düşürmek ve düşmanlıkları sonlandırmak için İsrail, Filistin yönetimi ve diğer bölgesel paydaşlarla diplomasimizin bir parçası olarak görüşeceğini kaydetti." ifadelerini kullandı.

Borrell ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında ise Price, ikilinin "İsrail ile Filistinliler arasında devam eden şiddeti" sonlandırmak için ABD ve AB'nin ortak çabalarını ele aldıklarını kaydetti.

Price, "Bakan Blinken ve Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli ve Filistinlilerin birlikte güven içinde yaşamaları gerektiği, aynı zamanda eşit derece özgürlük, refah ve demokrasi haklarına sahip oldukları konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, başka bir açıklamada ise Blinken'ın BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştüğünü duyurdu.

İki bakanın Filistin'de devam eden şiddeti sonlandırma çabalarını ele aldığını belirten Price, "Bakan BAE'nin bölgedeki güvenliği temin etmek için yaptığı katkıların önemine dikkati çekti." ifadesini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 61'i çocuk 212 kişi hayatını kaybetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Avrupa Birliği, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, BAE ve AB yetkilileri ile Filistin'i görüştü - Son Dakika


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