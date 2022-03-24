ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail- Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme konuları da dahil birçok bölgesel konuyu görüşmek üzere İsrail, Filistin, Fas ve Cezayir'e gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceğini duyurdu.

Price açıklamasında, Blinken'ın ziyaret edeceği ABD ortakları ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, İran'ın istikrarı bozan faaliyetleri gibi bir dizi bölgesel ve küresel konu hakkında istişarelerde bulunacağını belirtti.

Bunların yanı sıra Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci ve İsrail-Filistin ilişkilerinin de masaya yatırılacağına işaret eden Price, "Bakan, seyahatine İsrail ve Batı Şeria ile başlayacak. Orada (İsrail) Başbakan Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek." bilgisini verdi.

Price, Blinken'ın burada ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının altını çizeceğini, İsrail-Filistin sorunun görüşeceğini ve İsrail hükümetindeki meslektaşlarıyla bölgesel ve küresel sorunları tartışacağını belirtti.

Blinken'ın Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin sivil toplum temsilcileriyle de görüşeceğini ifade eden Price, "Bu toplantılarda Bakan, ABD-Filistin ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve Filistin halkı için özgürlük, güvenlik ve refahın ilerletilmesinin önemini vurgulayacaktır." ifadesini kullandı.

Price, Blinken'ın Fas'ta, bölgesel meseleler ve ikili iş birliğinin yanı sıra insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Blinken'ın ABD destekli değişim programlarının Fas mezunlarıyla da görüşeceğini kaydeden Price, Blinken'ın Rabat'tayken, bölgesel güvenlik ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de görüşeceğini belirtti.

Price, Cezayir seyahati ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Bakan daha sonra, bölgesel güvenlik ve istikrar, ticari iş birliği, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve diğer karşılıklı endişe alanlarını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile görüşmek üzere Cezayir'e gidecek. Bakan ayrıca, Afrika'daki türünün en büyük ticaret fuarı olan Cezayir Uluslararası Ticaret Fuarı'nda ABD'nin onur ülkesi olarak gösterildiği açılışa katılacak. Ekonomik bağları derinleştirmek ve ABD-Cezayir ticaretini ve yatırımını teşvik etmek için Cezayir'deki ABD iş temsilcileriyle bir araya gelecek."

Blinken'ın ziyareti sırasında görüştüğü tüm liderlere, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayacağını belirten Price, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rotayı değiştirmezse, ona ve onu destekleyenlere daha fazla bedel ödetmek için müttefik ve ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.