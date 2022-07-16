Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Cidde'de Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile ateşkes sürecini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Cidde'de Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile ateşkes sürecini görüştü

16.07.2022 16:28
Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Cidde'de Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile ateşkes sürecini görüştü

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Yemen'de ateşkes, barış ve istikrar konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Yemen'de ateşkes, barış ve istikrar konusunu ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Blinken ve Alimi, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Alimi, Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetinin uluslararası, bölgesel ve ulusal referanslara dayalı adil ve kapsamlı barış sürecine bağlı kaldığını vurguladı.

Alimi, ABD'nin etkin rolünü hatırlatarak ateşkes maddelerini uygulamaları için Husi milislere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, ülkesinin Yemen'in birliği ve egemenliğini desteklediğini, ayrıca, uluslararası ve bölgesel müttefiklerini Yemen halkına daha fazla insani yardım ve ekonomik destek vermeleri konusunda teşvik ettiklerini söyledi.

Blinken, Husilerin özellikle ülkenin güneyindeki Taiz kentine girişleri açması ve ateşkesin tüm maddelerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yaklaşık 7 yıl boyunca iç savaşa sahne olan Yemen'de BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren ateşkes ilan edilmişti. Buna rağmen taraflar zaman zaman birbirini ateşkese uymamakla suçluyor.

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İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır
Kaynak: AA

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