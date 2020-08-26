Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Bahreyn Kralı "bölgesel sorunları" görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile görüşerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel sorunları ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Bahreyn'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun ilk olarak Bahreyn Kralı Hamad bin İsa ile bir araya geldiğini belirten Ortagus, görüşmede ABD ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı ortak hareket edilmesine dikkat çekildiğini aktardı.

Ortagus, Pompeo'nun Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile de görüşerek, körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bölgesel istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti.