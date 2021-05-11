Son dakika haberleri! ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'na ait botlara 30 el uyarı ateşi açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'na ait botlara 30 el uyarı ateşi açtı

11.05.2021 00:07
Son dakika haberleri! ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'na ait botlara 30 el uyarı ateşi açtı, System.String[]

Son dakika haber: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 13 adet avcı botunun 6 ABD'li gemi ile yakın temasa girmesi sonucu ABD Sahil Güvenlik Gemisi Maui'nin 30 el uyarı ateşi açtığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 13 adet avcı botunun 6 ABD'li gemi ile yakın temasa girmesi sonucu ABD Sahil Güvenlik Gemisi Maui'nin 30 el uyarı ateşi açtığını bildirdi.

İran-ABD arasındaki gerginliğe bir yenisi daha eklendi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Hürmüz Boğazı'nda ABD Sahil Güvenlik Gemisi Maui'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 13 adet avcı botunun 6 ABD'li gemi ile yakın temasa girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını belirtti. Kirby, İran avcı botlarının Ohio sınıfı bir güdümlü füze denizaltı olan USS Georgia'ya eşlik eden Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Monterey'in de aralarında bulunduğu 6 ABD askeri gemisine 150 yarda kadar yaklaşması sonucu Maui'nin 50 kalibrelik makineli tüfekler ile 30 el uyarı atışı yaptığını kaydetti. İran gemilerinin sayısının yakın geçmişe göre daha fazla olduğunu aktaran Kirby, "Bu önemli. ve çok agresif davranıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Donanması tarafından 28 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 3 geminin 27 Nisan'da Basra Körfezi'nde uluslararası sularda ABD gemileriyle yakın temasa geçmesi sonucu ABD kuvvetlerinin uyarı ateşi açtığı ifade edilmişti. Donanma, IRGCN gemilerinin ABD donanmasına ait Cyclone sınıfı kıyı devriye botlarının 10. üyesi USS Firebolt ve ABD Sahil Güvenlik devriye botu Baranoff ile "bilinmeyen bir nedenle gereksiz yere yakın temasa" girerek her 2 ABD gemisine de 68 yarda mesafeye kadar yaklaştığını kaydetmişti. Olay sırasında ABD gemilerinin rutin operasyonlarını yürüttüğünü ve IRGCN gemilerinin birçok defa uyarıldığını belirten Donanma yetkilileri, "Firebolt ve Baranoff, olay sırasında uluslararası sularda rutin deniz güvenliği operasyonlarını yürütüyorlardı. ABD mürettebatı, güverteden güverteye telsiz ve gürültülü cihazlarla birden fazla uyarı yayınladı, fakat IRGCN gemileri yakın manevralarına devam etti" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Sahil Güvenlik, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'na ait botlara 30 el uyarı ateşi açtı - Son Dakika


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